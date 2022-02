Il cane, un amico vero e fedele per gli italiani

Gli italiani amano molto i cani: averne uno in casa arreca dei grandi benefici, in quanto migliora la socializzazione, contrasta la sedentarietà dei loro padroni, poiché li costringe a delle lunghe passeggiate che senza di essi non farebbero, dona allegria e sconfigge la solitudine. Sono quasi otto milioni i cani che vivono nelle case degli italiani, sempre più considerati come parte integrante delle famiglie stesse, senza i quali il contesto familiare non avrebbe quel senso affettivo in più che un cane riesce ad offrire.

Il cane personifica lo status di fedeltà, diventando così il migliore amico dell’uomo. Il padrone diviene per esso un vero punto di riferimento, a tal punto che i cani seguono i loro padroni in qualsiasi posto essi vadano. I padroni, per aiutare i loro cani in caso di smarrimento, applicano loro un microchip e ciò dimostra l’amore degli italiani per gli amici a quattro zampe. L’essere umano è altamente affascinato dal mondo animale, proprio per l’aspetto affettivo che un cane dona.

Un cane bisogna portarlo dal veterinario, curarlo, contribuire al suo benessere psico-fisico; tutti questi aspetti dimostrano l’amore incondizionato verso il mondo animale. Specie nei primi mesi di vita, i cani tendono ad essere molto mattacchioni, compiendo anche dei piccoli dispetti, ma non bisogna spaventarsi in quanto questo fa parte del naturale percorso di crescita, così come avviene anche nei bambini. Bisogna dunque, fornire loro la giusta educazione e dedicargli il tempo adeguato, in quanto, soprattutto all’inizio, bisogna prestare molta attenzione.

Un cane, diventa parte della famiglia e viene spesso considerato come un figlio. Proprio per questo è fondamentale fornirgli la giusta alimentazione; uno dei punti di riferimento per i padroni che desiderano acquistare cibi di alta qualità, è la linea Amusi. Tale marchio offre cibi per ciascun gusto e problematica: dai cibi leggeri e digeribili, con bassi contenuti di grassi, senza però intaccare il gusto, ai cibi alla carne, ricchi di vitamine e minerali come l’agnello, con carne altamente biologica e di prima qualità.

Questo marchio inoltre, propone diverse tipologie di alimenti di elevata qualità, come le crocchette al pollo e speck, con l’aggiunta di piante digestive e depurative, che esaltano il gusto, preservandone i minerali, le vitamine e tutti i nutrienti fondamentali per una crescita sana dell’animale. Dunque ci sono a disposizione veramente tanti alimenti adatti a tutte le razze, le taglie e soprattutto, a tutte le papille gustative.

