Furgone finisce in una scarpata, il conducente portato in ospedale

FERMO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, nel centro di Fermo. Sul posto, in via Bellesi, è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Per cause in via di accertamento un furgone era finito nella scarpata sottostante, fermando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione.

Il conducente è stato preso in cura dai sanitari mentre il personale dei Vigili del fuoco provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto, per i necessari rilievi, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale.

