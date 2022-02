Caldo, un ottimo libro di un giovanissimo autore

di TIBERIO CRIVELLARO

Faccio ammenda. Per non avervi proposto prima di Natale un gran bel libro di un autore alla sua opera prima; magari potevate regalarvelo o regalarlo ai vostri cari.

Il giovane autore, ventisettenne, è Victor Jestin di Nantes col suo “Caldo” (E/O Ed,) Un plauso va anche all’editore che da anni scova il meglio del panorama italiano, europeo e mondiale. Chiudo la fisarmonica.

Sappiate che il caldo estivo nei campeggi dove l’atmosfera è gaia ma anche precostituita, a volte può essere asfissiante soprattutto se avete 17 anni come il giovane protagonista, Leonard, adolescente timido, magro e arrabbiato. Ma stavolta il caldo è sinonimo di tragedia. Non sa ancora, quando una sera, conoscendo il coetaneo Oscar, non muoverà un dito per evitare che muoia strozzato da una banalissima altalena. Leo resterà pietrificato, perderà la ragione che il momento richiedeva. Non c’era nessuno in quel momento.

Penserà (male) di seppellirlo. Così inizia il romanzo del giovane Jestin capace, con scrittura piana, asciutta ma ben dosata da catapultarvi nel caos interiore del protagonista che, in sole 24 ore, gli stravolgerà la vita: “Sono tornato sulla duna a guardare la buca. Era già simile a una vecchia tomba.

Intorno, la gente non immaginava, non sapeva. Andando in spiaggia ero sfiorato dalla morte e l’imminente fine delle vacanze. Alcuni bambini, senza farlo apposta, costruivano castelli di sabbia alla memoria di Oscar…” La spinta alla spensieratezza diffuso dagli altoparlanti del camping obbligherà Leonard, per forza di cose, ad attraversare la tragedia con noncuranza?

O a riconoscere la decadenza dello spirito, un qual certo disagio spesso riscontrabile nei giovani? Liberarsi del senso di colpa e farsi carico a espiare la sua vigliaccheria? Ognuno faccia i suoi conti che il sottoscritto è oberato dai suoi, un poco tormentato dall’attuale panorama di vergogne politiche, di inerzie. Che afa!

VICTOR JESTIN

CALDO

E/O Edizioni

