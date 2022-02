A Lineapelle “Dami For You” per entrare nel futuro delle suole personalizzate

La company marchigiana, in occasione della più importante mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli, in programma a Milano dal 22 al 24 febbraio, disegna le nuove frontiere della customized production ed apre le porte della realtà aumentata e della realtà virtuale ai visitatori

MILANO – In natura tutto è realizzabile e ogni natura può realizzarsi. La filosofia che ispira Dami, una delle imprese produttrici di fondi per calzature più all’avanguardia nel settore della green economy e dell’innovazione fa il suo ingresso a Lineapelle 2022, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 22 al 24 febbraio prossimo.

Alla recente adozione delle stampanti 3D in azienda, grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Eos, che hanno permesso di liberare la creatività creando forme e geometrie impossibili da realizzare con i sistemi produttivi tradizionali, si è aggiunta l’ultima frontiera della produzione customizzata. L’interattività al servizio dei desideri di ciascun cliente in termini di estetica, funzionalità e sostenibilità si chiama Dami for you prodigio della smart production che permette di scegliere e configurare – accedendo all’area riservata del portale www.dami.it – modelli di fondi per calzature – visibili in realtà aumentata – e personalizzabili in termini di texture, altezze e dimensioni. Per la prima volta, verrà presentata in fiera la straordinaria varietà di una customized production che non prevede limiti nella prototipia e consente di moltiplicare le variabili adattandole alle esigenze dei singoli clienti. Ma non è tutto.

I visitatori dello stand di Dami a Lineapelle (pad. 22 stand H 1, H3, K2, K4) potranno entrare in contatto direttamente con il mondo dell’originale innovation factory marchigiana. Sarà sufficiente indossare degli occhiali di realtà virtuale per essere catapultati nei luoghi in cui Dami ha il proprio stabilimento produttivo, le Marche, dove il Made in Italy diviene concretamente ricerca, modernità e stile, sino a “trovarsi” nel DLab che è la R&D e creative house dell’azienda dove si analizza, progetta e realizza prototipi fino all’ingegnerizzazione e all’industrializzazione del prodotto. Risparmiare i materiali, ridurre il consumo energetico, personalizzare i prodotti sono elementi indispensabili per immaginare un avvenire in cui sia possibile passeggiare già adesso.

