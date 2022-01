Schianto all’incrocio tra due auto, tre feriti trasportati in ospedale

SAN SEVERINO MARCHE – Schianto all’incrocio tra via Aristide Merloni e via Comandante Ludovico Censi, in località Taccoli. L’incidente, un frontale tra due auto, è avvenuto questa mattina intorno alle 9,50.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di San Severino Marche, una Volkswagen Golf, sulla quale viaggiavano due stranieri di origini marocchine residenti in città, è entrata in collisione con una Volvo V60 station wagon, sulla quale si trovavano due settempedani.

L’impatto è stato piuttosto violento ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi che sono stati soccorsi dalle ambulanze del “118” e trasferiti in ospedale per accertamenti.

Il passeggero che viaggiava accanto al conducente della Volvo è uscito praticamente illeso dall’abitacolo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Provinciale che ha coadiuvato gli agenti della Polizia Locale per la viabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it