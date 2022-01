Partirà da Fabriano l’innovativo progetto di orientamento ideato dai giovani di Confindustria

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Partirà da Fabriano Influencer of your life, l’innovativo progetto di orientamento ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona, che da sempre ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare nel nostro territorio la sinergia tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. Il progetto si rivolge agli studenti del quarto e quinto anno di alcune scuole superiori della provincia.

Venerdì 14 gennaio all’IIS Merloni-Miliani di Fabriano si svolgerà il primo incontro di orientamento: con il coordinamento di Gabriele Micozzi, formatore e docente di marketing, e le testimonianze di alcuni imprenditori del territorio, i partecipanti saranno coinvolti in un dialogo interattivo che toccherà i temi dell’impegno, dell’identità, dell’innovazione e dell’iniziativa personale.

Obiettivo principale sarà quello di guidare gli studenti nell’individuazione delle loro aspirazioni ma anche delle loro attitudini, così da poter scegliere in maniera consapevole il percorso post diploma più adatto ad ognuno.

“La novità del progetto – spiega Annalaura Perini, responsabile Education dei Giovani Imprenditori e referente della SIFA Technology – è che accanto all’attività di orientamento, vogliamo valorizzare le buone pratiche di responsabilità civile e sensibilizzare ogni studente al rispetto reciproco e del micro/macro ambiente in cui vive, all’aiuto delle categorie più deboli, al valore della collaborazione”.

Trasversalmente, gli studenti verranno sostenuti nella conoscenza delle complesse dinamiche dello scenario economico e sociale attuale, oltre che nella scoperta dell’impresa come spazio di crescita personale e professionale.

“Altra novità importante del progetto – ha continuato la Perini – è che accanto al ciclo di incontri, abbiamo previsto anche un concorso per gli studenti, il cui scopo è appunto promuovere la responsabilità civile individuale. Ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere un ambito specifico tra quelli proposti e di realizzare un video-testimonianza della sua storia che potrà riguardare un’esperienza fatta, in corso o in progetto. Tutti i contenuti verranno poi pubblicati sul canale You Tube “Influencer of your life” dedicato al contest”.

“Influencer of your life va oltre l’orientamento formativo semplice – ha concluso Daniele Crognaletti, presidente Giovani Imprenditori. -Siamo convinti che saper fare scelte giuste per il proprio futuro è essenziale per contribuire a creare una società composta da persone soddisfatte e sempre meno demotivate da un percorso che non si confaceva alle loro attitudini. Dialogare con i giovani, utilizzando linguaggi e strumenti vicini al loro mondo li può anche aiutare a prendere consapevolezza del loro ruolo nella società di oggi e ad aumentare il senso di responsabilità civile, valore che le istituzioni devono promuovere con tutti i mezzi se si vogliono avere cittadini responsabili e perché no, anche futuri ottimi imprenditori”.

