Nel Centro vaccinale dell’Azienda ospedaliera di Torrette superate le 100.000 dosi somministrate

ANCONA – “Abbiamo superato nel nostro Centro la soglia delle 100.000 somministrazioni.” Esordisce così Michele Caporossi, Direttore Generale dell’Azienda di Torrette, visibilmente soddisfatto, al momento in cui entra al Centro vaccinale di Via Conca di Torrette di Ancona. E’ questo, infatti, un traguardo straordinario, considerato che il Centro era stato inizialmente attivato per i dipendenti dell’Azienda (somministrate circa 5.000 vaccinazioni) e per i pazienti fragili (circa 10.000 somministrazioni). Si è invece via via trasformato in un importante punto di riferimento vaccinale anche per la città di Ancona e per il suo comprensorio, con le sue 40.000 prime dosi somministrate a cittadini, oltre alle migliaia di somministrazioni ad altre categorie di persone. Al momento della foto di gruppo con tutti gli operatori del Centro, alla presenza dello stesso Direttore Generale, del Direttore Amministrativo Antonello Maraldo e del Direttore Sanitario Arturo Pasqualucci dell’Azienda Ospedaliera, la soddisfazione di tutto il personale dedicato era evidente. A riassumerla, le parole della Dott.ssa Rossella Stoico (Incarico Organizzativo Campagna Vaccinale):

“Abbiamo tagliato un traguardo importante. Le 100.000 dosi di vaccino sono una meta prestigiosa; ma intermedia, perché stiamo correndo ancora, grazie allo sforzo della formidabile macchina che abbiamo approntato per lo scopo. Siamo impegnati fortemente, come un team vincente e con l’abnegazione di ciascuno degli operatori del Centro, in questa battaglia contro la pandemia che vogliamo vincere; grazie proprio alla vaccinazione”. Rinforza il concetto il Dr. Alfio Ulissi, Responsabile Clinico del Centro: “Siamo grati al personale impegnato nel gruppo-vaccinazioni e alla singola professionalità, grazie alla quale si stanno raggiungendo obiettivi numerici che siamo impegnati, con entusiasmo crescente, a ritoccare al rialzo di continuo”.

Degna di particolare menzione è anche l’opera svolta dal personale del Centro nelle vaccinazioni ai minori. Questi, in virtù dell’empatia espressa dagli operatori sanitari e dal personale volontario, affrontano con leggerezza questo momento particolare per un bambino.

