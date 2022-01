Incendio in serata nel container di un’azienda impegnata nei lavori stradali

ANCONA – Questa sera, alle ore 20.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in piazza della Repubblica, ad Ancona, per un principio di incendio che ha interessato un container usato da una ditta per i lavori stradali.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha spento le fiamme e monitorato le temperature con l’uso della termocamera.

Non si segnalano persone coinvolte.

