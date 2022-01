Il Prefetto Darco Pellos in visita al Comando di Ancona dei Vigili del fuoco / Video

ANCONA – Il Prefetto di Ancona dottor Darco Pellos nella mattinata odierna ha visitato il Comando di Ancona per incontrare i Vigili del fuoco cittadini.

Ad accogliere il Prefetto, nella sede “A. Filippini” di Via Bocconi, sono stati il Direttore Regionale Ing. Antonio La Malfa e il Comandante Ing. Mariano Tusa che lo hanno accompagnato nella visita della struttura operativa di recente realizzazione.

Il Prefetto ha incontrato il personale in turno di servizio che, nei diversi ruoli, costituisce il dispositivo di soccorso a favore della cittadinanza. Ha poi deposto un mazzo di fiori al monumento ai Vigili del fuoco caduti in servizio quale testimonianza verso coloro che hanno immolato la propria vita per il prossimo.

Il Prefetto ha preso visione, con interesse, delle caratteristiche operative della sede, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione del Comando e ha espresso stima e apprezzamento per la preziosa attività svolta dai Vigili del fuoco e il costante impegno profuso per la sicurezza del cittadino. Gli sono state illustrate le capacità operative e le diverse specialità presenti al Comando nonché il resoconto dell’attività dell’anno appena trascorso.

È stato anche ricordato che nella giornata odierna ricorre il cinquantenario della prima scossa di terremoto che è stata l’inizio dello sciame sismico che nel 1972 ha colpito Ancona per diversi mesi e che ha visto i Vigili del fuoco intensamente impegnati nel soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Comandante provinciale ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del rapporto di stretta collaborazione esistente con la Prefettura di Ancona quale elemento cardine per il coordinamento nelle situazioni di emergenza sul territorio.

Erano presenti i referenti delle sei sedi territoriali nella provincia e una rappresentanza dell’Associazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

QUI SOTTO un video:

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it