Covid / Da lunedì le Marche potrebbero passare nella zona arancione

ANCONA – Il Covid sta creando seri problemi alle Marche. Con i parametri attuali la nostra regione, come ha anticipato oggi il presidente Francesco Acquaroli, potrebbe passare nella zona arancione o da lunedì 24 gennaio o da quello seguente.

Purtroppo, secondo Acquaroli, “è difficile che si verifichi una inversione di tendenza. Il margine è infatti particolarmente ristretto”.

Attualmente in Italia nove regioni hanno superato o stanno per superare i parametri per il cambio di colore. La zona arancione è sempre più vicina per il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte e la Sicilia che hanno già i parametri richiesti mentre Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e la provincia di Trento rischiano di sforarli entro venerdì. Ma la Cabina di Regia dovrebbe fermarsi con i dati a domani. E questo farebbe rinviare il cambio di colore ad alcuni territori, comprese le Marche. Passando da regione “gialla” a regione “arancione” le restrizioni diventano più forti.

Nel frattempo la Valle d’Aosta ha chiesto al Governo una deroga per non finire in rosso.

