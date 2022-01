Controlli intensificati dai Carabinieri in tutto l’entroterra

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato – ieri – una serie di controlli straordinari del territorio al fine di prevenire i furti e di accertare che i mezzi in circolazione fossero dotati delle attrezzature necessarie da utilizzare in caso di neve. In servizio quattro pattuglie nelle ore serali, tre in divisa ed una in borghese, con militari delle varie Stazioni e del Nucleo Radiomobile.

Complessivamente sono state controllate 48 persone e quasi altrettanti mezzi. Il Nucleo Radiomobile ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 24enne, nato in Albania e residente fuori regione, che circolava nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano con un tasso alcolemico ampiamente superiore a quota un grammo su litro. Nei suoi confronti sono stati anche disposti il ritiro della patente, la sanzione amministrativa e l’affidamento dell’auto ad una persona di fiducia.

Sempre ieri, nelle ore serali, i militari della Stazione di Genga hanno fermato per un controllo un ventisettenne del posto che circolava con un furgone. L’alcoltest ha fornito un valore, anche in questo caso, di molto superiore ad un grammo su litro. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza è scattato il ritiro della patente, la multa ed il furgone è stato affidato ad una persona di fiducia. Dal controllo straordinario di ieri è emerso che tutti i mezzi fermati erano dotati di gomme termiche o catene.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it