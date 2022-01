Confartigianato dona un ecografo alla Clinica di Chirurgia degli Ospedali di Ancona

ANCONA – Quest’anno si è tradotto nella donazione di un ecografo alla Clinica di Chirurgia Generale e d’Urgenza degli Ospedali Riuniti di Ancona, il sostegno dell’Ancos Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino che, tramite i suoi soci, ha aderito alla raccolta fondi del 5xmille.

Si confermano così la vicinanza e l’impegno dell’Associazione sul territorio, per dare risposte ai bisogni della comunità in campo sociale, sanitario e sportivo.

In questo caso si è voluto dare un contributo concreto al mondo dalla sanità vista l’emergenza che sta vivendo e le crescenti necessità in termini non solo di personale, ma anche di strumentazioni. La Clinica di Chirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, diretta dal professor Mario Guerrieri, è un’eccellenza nel campo sanitario regionale e il nuovo ecografo, tecnologicamente all’avanguardia, consentirà di dare assistenza ad un numero ancora maggiore di pazienti.

L’ecografo è stato consegnato al professor Guerrieri dal segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli che ha ribadito l’impegno del sistema di Confartigianato Persone a mantenere un rapporto di stretta collaborazione e dialogo con la sanità regionale.

Ancora una volta, dunque, grazie al 5xmille, i fondi donati dal territorio, tornano sul territorio trasformati in servizi necessari e utili alla comunità, soprattutto alle persone più fragili e bisognose. L’impegno del sistema Confartigianato Persone, con ANCoS e Anap, durante tutto l’anno va, però, anche oltre, con una attività costante a favore dei soci. Se in tempo di pandemia si sono diradati gli appuntamenti in presenza, sono aumentate le iniziative on- line di formazione e informazione, per esempio, sui temi della salute e della sicurezza.

