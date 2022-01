Claudio Tommasini è un nuovo giocatore della Ristopro Janus Basket Fabriano

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – La Ristopro Janus Basket Fabriano ha annunciato di aver raggiunto l’accordo, valido per il resto della stagione 2021/22, con il giocatore Claudio Tommasini, play-guardia di 197 centimetri.

Tommasini, nato a Bologna il 2 aprile 1991, vestirà la maglia numero 1 e ritrova la Ristopro dopo averla affrontata meno di una settimana fa, quando era in forza alla Tezenis Verona.

Cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, ha esordito in A a 17 anni. Dopo aver raggiunto la maggiore età, ha avuto le prime esperienze in Serie A Dilettanti con Forlì e Ostuni e poi iniziato la lunga carriera in A2: nel 2011 a Veroli e nel 2012 a Torino, poi è salito in massima serie nei due anni alla Juve Caserta fra il 2013 e il 2015. Conclusa l’avventura in maglia bianconera, nelle ultime sei stagioni è stato protagonista di nuovo in A2, vestendo le maglie di Trapani, Rieti e Scafati, in ciascun caso per due anni. A novembre è stato ingaggiato con un contratto bimestrale dalla Tezenis Verona e, concluso l’accordo temporale, ha scelto di proseguire la stagione con i nostri colori biancoblù.

Claudio è un figlio d’arte: suo papà Aldo è stato un giocatore professionista ed uno dei protagonisti dello scudetto della Virtus Bologna nel 1976.

Queste le parole del direttore sportivo Simone Lupacchini dopo la finalizzazione dell’accordo. «Si è presentata l’opportunità e siamo felici che Claudio, nonostante le nostre difficoltà, abbia scelto di aiutarci in questa avventura, portando l’esperienza maturata a ottimi livelli in club importanti di A2. Ha leadership e grazie alla sua fisicità è anche in grado di ricoprire più ruoli sul perimetro».

Il giocatore è a disposizione di coach Lorenzo Pansa e potrà scendere in campo per una partita ufficiale alla riapertura dei tesseramenti, prevista per il 24 gennaio.

Claudio Tommasini verrà presentato ai nostri tifosi e alla stampa sabato 15 gennaio, alle ore 13 circa, insieme all’altro nuovo acquisto Damian Hollis. La trasmissione dell’evento sarà in diretta streaming sui canali social della Ristopro Janus Basket Fabriano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it