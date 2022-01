Cane finisce in un cunicolo, recuperato dai Vigili del fuoco / Video

PESARO – Nella tarda mattinata di oggi – alle ore 12.40 – i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del cimitero di Villa Fastiggi per recuperare un cane che era rimasto incastrato in un cunicolo di scolo delle acque reflue.

La squadra di Pesaro, utilizzando del vestiario specifico per l’introduzione in cunicoli ed anfratti, si e introdotto all’interno del cunicolo stesso, ed ha recuperato il cane in buone condizioni, per poi affidarlo alle cure della sua padrona.

