Altro appartamento in fiamme, gli occupanti riescono ad uscire e a dare l’allarme

MONTECASSIANO – Anche oggi i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire – alle ore 13 – per un altro appartamento in fiamme.

Questa volta l’intervento è stato necessario in via Zaccagnini, a Montecassiano. L’appartamento si trova al primo piano di una palazzina. Le persone che vi abitavano, erano già all’esterno dell’abitazione. all’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento, monitorando le temperature con la termocamera.

Presente anche il personale del 118 che ha visitato sul posto due persone presenti nell’abitazione, per escludere una eventuale intossicazione da fumo.

Sono anche intervenuti i Carabinieri di Montecassiano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it