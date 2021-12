Violento scontro tra due auto, una si ribalta al centro della strada

ANCONA – Il maltempo di queste ore sta causando anche molti incidenti stradali un po’ ovunque. Oggi pomeriggio – alle 17.15 – i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Filonzi, ad Ancona, per un incidente stradale tra due auto.

Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati tra loro ed una delle due vetture si è ribaltata lungo la carreggiata.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto una persona rimasta incastrata all’interno di una delle due auto. Subito dopo è stata trasportata, con un’ambulanza, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto, per i necessari rilievi tecnici, anche gli agenti della Polizia locale.

