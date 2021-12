Valorizzare le eccellenze gastronomiche, accordo tra Regione e Unione Cuochi delle Marche

ANCONA – Ieri sera, nella Sala Raffaello, è stato sottoscritto, dai presidenti Francesco Acquaroli e Luca Santini, il protocollo d’intesa tra la Regione e l’Unione Regionale Cuochi delle Marche.

“Una collaborazione – afferma il presidente Francesco Acquaroli – a cui teniamo tantissimo e che ci dà la possibilità di lavorare in sinergia per valorizzare le nostre tradizioni secolari e le eccellenze gastronomiche del territorio marchigiano”.

“La nostra regione dispone di un patrimonio enogastronomico incredibile e che purtroppo non è ancora riconosciuto per quello che realmente merita. A tavola possiamo spendere una potenzialità che non teme concorrenti e che sa esaltare le eccellenze delle nostre filiere agricole, della carne, del pesce e dei nostri vini, saliti alla ribalta internazionale anche di recente. Voglio riconoscere che questo protocollo era già stato sottoscritto dalla precedente amministrazione. Noi, nel riprenderlo, vogliamo potenziarlo e renderlo più concreto”.

“In ogni Sapore c’è un Sapere” ha sottolineato il presidente di Unione Regionale Cuochi Marche, prof. Luca Santini presso la Scuola alberghiera di Senigallia e vice presidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi.

L’Unione Regionale Cuochi Marche ha presentato, prima della firma, un filmato a testimonianza del 1°Contest ‘Ragazzi Speciali’ svoltosi all’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia giovedì 18 novembre che ha emozionato il presidente Acquaroli. Presente anche l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini che non ha mancato di ringraziare la numerosa delegazione presente delle “Berrette Bianche” sottolineando quanto sia necessario far passare ininterrottamente il messaggio che occorre porre attenzione a quanto si mangia perché “la prevenzione inizia a tavola”.

L’unione Regionale Cuochi Marche ha ringraziato il consigliere regionale Marco Ausili della II Commissione Attività Produttive per il supporto fornito a raggiungere questo fondamentale passo insieme.

