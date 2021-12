Un grande Babbo Natale disteso su un giardino di fiori giganti / Video

Per il periodo natalizio, all’esterno della Pellegrini Giardini, a Civitanova Marche, è stata creata una installazione luminosa molto particolare e unica nel suo genere

CIVITANOVA MARCHE – Da quasi dieci anni per il periodo natalizio, all’esterno della Pellegrini Giardini viene creata una installazione luminosa molto particolare e unica nel suo genere.

Già ad agosto i responsabili dell’azienda, insieme al team di paesaggisti, pensano ad un tema da sviluppare per il Natale.

“Quest’anno – ci ha detto Sabina Pellegrini – ci siamo sentiti di affrontare il tema sui cambiamenti climatici, sulla natura, riflettendo molto sul fatto che la frenesia della vita quotidiana non ci dà il tempo di godere dell’immensità di questa natura meravigliosa. Non vogliamo portare un messaggio negativo ma positivo!

“Quindi con l’aiuto dei nostri artigiani e dipendenti, che ci lavorano per ben 3 mesi, abbiamo creato un giardino di fiori giganti, alti circa 4 metri, illuminati da migliaia di led che brillano e cambiano colore, con disteso un Babbo Natale che contempla questa natura molto più grande di lui.

“Le opere sono visitabili fino a circa metà gennaio perché per il prossimo Natale 2022 non ci saranno più e penseremo a qualcosa di nuovo. Migliaia di led, creatività e tanta passione: questi sono gli ingredienti!”

Questa la favola che racconta il tema natalizio 2021

Babbo Natale è atterrato in città!

Attratto da fiori giganti in un coloratissimo prato, si è fermato ad ammirarli e a riflettere sull’importanza di preservare la natura.

Questa è l’idea che ha ispirato i paesaggisti di Pellegrini Giardini a Civitanova Marche per l’installazione delle luminarie 2021, e per meglio spiegare ai bambini (e non solo) hanno inventato una breve favola:

Natale sta per arrivare. Babbo Natale, in sella alla sua slitta, vola nelle tenebre. Deve decidere quale percorso fare per consegnare i regali nella notte della vigilia. Ad un tratto, passando sopra una bella cittadina, intravede dei fiori giganti dai mille colori in mezzo ad un coloratissimo prato. Non ha mai visto dei fiori così grandi e belli, quindi, incuriosito, decide di atterrare. Lui è un uomo decisamente grande, nonostante questo, è sommerso dalla incredibile bellezza della natura. E, per la prima volta nella sua vita, si sente piccolo, quasi invisibile, di fronte a quella maestosità.

Babbo Natale, sempre indaffarato a preparare i regali per far gioire i bravi bambini, riflette su quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che si era fermato, anche solo un attimo, ad ammirare la magnificenza della natura. Allora decide di restare seduto a guardare i fiori e, in pochi minuti, l’equilibrio spezzato dalla frenesia del mondo viene ristabilito.

Prima di ripartire lascia un messaggio per tutti i bambini: “Voi siete il futuro del mondo, che è la casa comune di tutti noi, ogni tanto sedetevi, in silenzio, con i vostri genitori ad ammirare i fiori. E quando sarete voi stessi genitori fatelo con i vostri figli”.

Tutte le luminarie sono realizzate artigianalmente dalle maestranze di Pellegrini Giardini. E’ possibile visitare l’installazione gratuitamente tutti i giorni in Via Gobetti, 160 a Civitanova Marche, uscita superstrada Civitanova-Foligno “Zona Industriale “A”.

Info su www.pellegrinigiardini.it

QUI SOTTO UN VIDEO:

