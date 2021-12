Un ferito nello scontro tra un’auto ed un autocarro

MACERATA – Una persona è rimasta ferita, oggi pomeriggio, poco dopo le ore 17, in un incidente stradale avvenuto in Contrada Pace. Coinvolti, per cause in via di accertamento, da parte di una pattuglia della Polizia locale, un’auto ed un autocarro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. La conducente dell’auto stata prontamente soccorsa e trasportata per accertamenti, con un’ambulanza, all’ospedale di Macerata.

La squadra di Macerata dei Vigili del fuoco ha poi provveduto alla messa in sicurezza sia dei due mezzi coinvolti, sia dell’area dell’intervento.

