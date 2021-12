Tre feriti nella notte nello scontro tra due auto

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nella notte, poco dopo le ore 3, in via Ascoli Piceno per un incidente stradale con due auto coinvolte. Tre le persone ferite, due delle quali trasportate per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena arrivata sul posto ha collaborato con il personale del 118 per assistere ed estrarre una persona rimasta bloccata all’interno di una delle due auto – una Yaris – coinvolte nello schianto. Subito dopo hanno messo in sicurezza le auto coinvolte.

Sul posto, per i necessari rilievi tecnici, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale.

