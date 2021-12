Trovato con marijuana e hashish, arrestato dagli agenti della Squadra mobile

PESARO – Prosegue l’attività del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra mobile di Pesaro volta a contrastare lo spaccio di marijuana e hashish.

In questo ultimo periodo le indagini compiute nell’ambiente dei tossicodipendenti avevano fatto emergere la figura di un uomo, residente a Pesaro, risultato attivo nel traffico di tali sostanze.

L’ulteriore attività compiuta in merito permetteva di individuarlo e identificarlo. Si tratta di una persona originaria di un’altra regione, già nota alla polizia. La stessa attività dava modo di verificare che allo stesso venivano, in particolare in queste ultime settimane, recapitati pacchi a mezzo corriere.

Individuato il vettore, si apprendeva dell’imminente consegna di un pacco: nel momento in cui l’uomo accettava lo stesso, uno degli operatori che accompagnava il corriere, interveniva qualificandosi e riferendo i motivi dell’intervento. A tal punto l’uomo gettava il pacco e tentava una breve fuga risalendo le scale della palazzina di residenza: gli investigatori della Squadra Mobile riuscivano però a bloccarlo interrompendo il tentativo di fuga.

Le successive perquisizioni permettevano di rinvenire e sequestrare, all’interno dell’abitazione, un centinaio di piccole scatole contenenti piccoli quantitativi di marijuana, il cui peso raggiungeva complessivamente i 200 grammi circa. Veniva anche rinvenuto il classico bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La successiva apertura del pacco ricevuto spiegava il motivo della resistenza opposta dall’uomo all’operato della Polizia. All’interno del pacco, dal quale fuoriusciva del caffè, espediente utilizzato per coprire l’eventuale fuoriuscita del classico odore di marijuana, venivano rinvenute e sequestrate due grosse buste contenenti 1 chilo di marijuana, nonché un secondo involucro, contenente due sfere di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa.

Le difese dell’uomo venivano indirizzate su una ipotetica marijuana e hashish legale anche se poi lui stesso ammetteva che, in particolare quella del pacco ricevuto, corrispondeva alla marijuana coltivata legalmente ma che superava la percentuale di thc consentita dalla legge che la corrente giurisprudenza indica in 0,5 % . Sotto tale percentuale la sostanza viene infatti considerata priva di effetto drogante. Il raccolto della coltivazione che supera tale limite dovrebbe essere distrutto e non può essere commercializzato. Tra l’altro lo stesso non aveva alcun titolo neanche ad operare in tal senso, in quelle modalità, non essendo coltivatore diretto, florovivaista né, comunque, titolare di partita iva.

Essendo, pertanto, la sostanza sequestrata da considerarsi stupefacente, rilevato il quantitativo, pari a quasi un chilo e mezzo di marijuana e a duecento grammi di hashish, visto il comportamento tenuto all’atto del controllo di Polizia, rilevati i precedenti penali, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del Pm di turno ristretto presso la locale Casa Circondariale.

Questa mattina il Giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto applicando la custodia cautelare in carcere.

