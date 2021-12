Sotto l’effetto di alcool e droga causa un incendio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette

ANCONA – Ennesimo episodio di violenza, nelle prime ore di oggi (venerdì 31 dicembre) al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette.

Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e al personale dello stesso reparto ospedaliero, è entrato in evidente stato di agitazione e alterazione alcolica ed ha appiccato, durante il periodo di osservazione, il fuoco agli arredi prima di allontanarsi eludendo la sorveglianza.

L’uomo al suo ingresso in Pronto Soccorso è stato sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato, oltre ad un elevato tasso etilico, anche un’alta presenza di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 6 è stato visto dal personale infermieristico allontanarsi in maniera inspiegabile dalla stanza. Lo stesso personale si è poi precipitato immediatamente all’interno, considerato che vi usciva un acre odore di fumo.

Trovatosi di fronte alle fiamme e al fumo, il personale coinvolto ha prontamente attivato le procedure previste ed ha avvertito la squadra antincendio che si è recata immediatamente sul posto.

Grazie alla professionalità degli infermieri del reparto e della squadra antincendio, sono stati evitati danni maggiori ed in particolare non si è recato alcun disagio ai pazienti ricoverati.

Attualmente il ripristino del locale è quasi ultimato e la stima dei danni è da completare.

E’ davvero inquietante constatare come, in un periodo in cui i Dipartimenti di emergenza ed il personale dedicato alle urgenze, impegnati allo stremo per contrastare la ben nota pandemia, debbano preoccuparsi di contrastare fenomeni che nulla hanno a che fare con il senso civico che tutti dovrebbero possedere.

