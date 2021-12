Scontro tra due auto con feriti al centro di Montecchio

VALLEFOGLIA – Tre persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Montecchio.

Sul posto, in Corso 21 Giugno, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate tra loro. La squadra di Pesaro dei Vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118 provvedeva ad estrarre il conducente di una delle due auto utilizzando tecniche specifiche, ed insieme agli occupanti dell’altra auto venivano trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pesaro per le cure del caso. Successivamente i Vigili del fuoco mettevano in sicurezza l’area dell’intervento.

La strada provinciale rimaneva chiusa al traffico per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Sul posto anche le forze dell’ordine.

