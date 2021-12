Perde il controllo dell’auto che si ribalta al centro della città

ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio (8 dicembre), in via Castellano, al centro di Ascoli Piceno, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto alimentata a metano.

Per cause in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato lungo la via.

Giunta sul posto la squadra proveniente dalla Centrale di Ascoli ha constatato che il conducente era già uscito da solo dalla macchina e, fortunatamente, non c’era stata fuoriuscita di metano.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’impianto del gas metano.

Sul posto sono anche intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale ed il personale del 118.

