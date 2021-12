Nelle Marche eletti sei nuovi direttivi comunali della Lega

Conclusi i congressi di Falconara Marittima, Filottrano, Matelica, Montalto Marche, Montegranaro e Recanati

ANCONA – “Con i congressi direttivi del 5 dicembre abbiamo aperto la nuova era della Lega Marche – commenta il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti – Mi congratulo con i neoeletti segretari Paolo Lustica di Falconara Marittima, Luciano Milanese di Matelica, Benito Mariani di Recanati, Massimiliano Menghini di Montegranaro, Luca Natalucci di Filottrano e Daniel Matricardi di Montalto Marche.

“Complimenti anche a tutti i nuovi membri dei consigli direttivi: a loro il compito di interpretare al meglio il ruolo dimostrando di essere all’altezza sia dell’onore che di tutti gli oneri che ne conseguono. I congressi appena conclusi non sono il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova era che ci vedrà ancora più protagonisti del presente e del futuro di questa terra – conclude Marchetti – Entro la primavera 2022 cercheremo di portare a termine tutti i congressi delle sezioni comunali delle Marche. Stiamo lavorando per costruire una squadra sempre più compatta e concreta, che sappia essere determinante in ogni contesto”.

Nel dettaglio la composizione dei direttivi di sezione neoletti:

Falconara

Segretario: Paolo Lustica

Direttivo: Sergio Ardu, Mario Balducci, Serenella Paladini, Olimpio Marchetti

Filottrano:

Segretario: Luca Natalucci

Direttivo: Nicolas Damen, Daniele Raffaelli

Matelica:

Segretario: Luciano Milanese

Direttivo: Mauro Canil, Gabriele Calisti, Monia Serpicelli, Marco Papilli

Montalto Marche:

Segretario: Daniel Matricardi

Direttivo: Graziella Cocci, Giovanna Angelici

Montegranaro:

Segretario: Menghini Massimiliano

Direttivo: Gastone Gismondi, Sara Franceschetti, Mirco Lattanzi, Niki Millevolte

Recanati:

Segretario: Benito Mariani

Direttivo: Luca Davide, Salvatore Pensato, Enzo Vorbeni

