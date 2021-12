Marche nella morsa del maltempo, allarme a Senigallia / Foto e Video

ANCONA – Le preoccupazioni maggiori per il maltempo, nelle ultime ore, arrivano da Senigallia dove il livello dei fiumi Misa e Cesano destano allarme. La Protezione civile ha fatto allontanare alcune famiglie dalle proprie abitazioni. E nella sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Senigallia è anche presente, da questa mattina, una squadra di sommozzatori pronta ad intervenire in qualsiasi momento.

Problemi per la viabilità, comunque, in tutta la regione. Una fitta nevicata ha imbiancato le zone terremotate a ridosso dell’Appennino, bloccando – per alcune ore – anche l’erogazione dell’energia elettrica. In alcune aree è mancata anche l’acqua.

Nella sona di Fabriano si segnalano smottamenti ed allagamenti. Anche il fiume Esino è costantemente monitorato nel tratto tra Fabriano e Jesi. Smottamenti sono segnalati su alcune strade a Genga e nelle vie secondarie per accedere a molte frazioni di Fabriano. Molti anche i sottopassi allagati.

A Senigallia, che il 3 maggio 2014 subì l’alluvione con l’esondazione del Misa (180 milioni di euro di danni, 4 morti), ricordiamo che il Comune ha oggi precauzionalmente chiuso anche le scuole

Ed è proprio a Senigallia che, con il passare delle ore aumenta la preoccupazione per l’ondata di maltempo che ha colpito la città e tutto il territorio circostante. A preoccupare maggiormente è il livello dei fiumi Misa – soprattutto – e Cesano.

Su decisione dell’Amministrazione comunale sono state evacuate le persone che risiedono nelle zone più a rischio esondazione.

Nelle ultime ore è stata disposta la chiusura del supermercato “Amico market” e delle attività del Centro Commerciale “Il Mulino”. Subito dopo, per il preoccupante aumento del livello delle acque nel fiume Cesano è stata disposta anche la chiusura del vicino Centro Commerciale Il Maestrale. Chiusi anche gli uffici delle Poste centrali, in Via Fratelli Bandiera.

I cittadini, date le condizioni di allerta, sono stati invitati ad evitare di percorrere le strade lungo il fiume e quelle interessate dall’emergenza. Un ulteriore invito è quello di uscire dalle proprie abitazioni solo se strettamente necessario. Le persone con problemi, che hanno difficoltà motorie, si possono rivolgere alle pattuglie sul posto oppure telefonare ai seguenti numeri: 0716629386 oppure 0716629288.

E’ stata chiusa al traffico anche la Statale Adriatica, nel tratto compreso tra Viale IV Novembre e Via Annibal Caro (il traffico veicolare è stato deviato sulla complanare). Chiusa, in centro, anche Via Dogana Vecchia.

Purtroppo destano preoccupazione anche le notizie in arrivo dall’entroterra. Il livello del fiume Misa si sta infatti alzando a Serra de’ Conti ed a Pianello di Ostra. A Bettolelle il fiume ha raggiunto il livello di quasi due metri. Ed anche i fossi si stanno riempiendo un po’ ovunque.

La situazione continua ad essere costantemente monitorata dai tecnici del Comune in stretto contatto con la Protezione civile regionale, i volontari e tutte le forze dell’ordine che da questa notte sono in piena operatività per far fronte a questa situazione , fornendo tutti i consigli utili alla popolazione per la messa in sicurezza delle persone.

A causa delle avverse condizioni meteo e dello stato di allarme per le condizioni del fiume Misa sono stati rinviati tutti gli eventi previsti nel pomeriggio a San Rocco, Chiesa dei Cancelli e Rotonda a Mare.

QUI SOTTO due video:

