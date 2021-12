Lottare per non dimenticare i perseguitati

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – La senatrice Liliana Segre ha scritto la presentazione – anticipata dal quotidiano Avvenire” – al volume del colonnello Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, sulla nobile vicenda, finora rimasta ignota, di Giuseppina Panzica, donna semplice e madre di quattro figli, la quale, residente a Ponte Chiasso, aiutò durante l’occupazione nazista dell’Italia, perseguitati ebrei e non ad espatriare clandestinamente.

Collaborò con questa sua benemerita e rischiosa attività il finanziere venticinquenne Gavino Tolis di stanza sulla linea confinaria ed in contatto, come diversi altri militari del Corpo, con la Resistenza.

Finché, scoperta, Giuseppina fu internata nel lager femminile di Ravensbruck dal quale, dopo immani sofferenze, alla fine della guerra – diversamente da quanto accadde a tante altre prigioniere – riuscì fortunosamente a tornare in patria. Giuseppina, rileva Liliana Segre, “ascoltò, a differenza di molti altri, il richiamo della coscienza e in particolare, lei molto religiosa, il comandamento cristiano della carità senza secondi fini”.

Contro l’oblio Liliana Segre continua la sua ammirevole lotta, vero “vaccino” perché l’uomo non rinnovi le sciagure di cui è stato protagonista. E’ una lotta veramente impari perché l'”immunizzazione” – per usare termini ora purtroppo ricorrenti – solitamente si ferma alla generazione che ha direttamente subito la tragedia. Ma, come disse Paolo di Tarso, contra spem in spem credidit, ut fieret pater multarum gentium. Confidando quindi che anche i testimoni di quanto non va dimenticato possano diventare “genitori” di solidarietà e pace.

*Coordinatore Centro Studi Sociali “Alcide De Gasperi”

