Le Pro loco della provincia di Ancona in rete per gli eventi del periodo natalizio

ANCONA – Natale in (Pro) Loco. E’ questa la proposta elaborata dalle Pro Loco aderenti al Comitato Unpli Ancona in collaborazione con il comitato Ascoli-Fermo e l’Unpli Marche per fare rete e proporre, in un unico cartellone, gli eventi programmati per il periodo natalizio e fino al 6 gennaio. Alcuni di questi già felicemente realizzati, altri che i volontari delle singole pro Loco hanno in animo di realizzare sempre nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Il progetto, che ha ricevuto il sostegno della Regione Marche nell’ottica di incrementare e favorire l’accoglienza nei borghi trae spunto da iniziative già ampiamente consolidate e di successo che contraddistinguono da tempo altri comitati provinciali.

Tramite il volantino riepilogativo, già in distribuzione presso i punti IAT provinciali e nelle Pro Loco, è possibile accedere alla specifica sezione del portale ‘Le Belle Marche’, in continuo aggiornamento, felice sintesi di altro progetto per la messa in rete delle Pro Loco, sempre sostenuto dalla Regione Marche.

Il Comitato Unpli Ancona riesce così a dare concretezza ad una ulteriore iniziativa per il sostegno delle proprie associate, con l’obiettivo di fare rete, esigenza sempre più pressante, per dare maggiore visibilità e peso alle attività delle Pro Loco della Provincia e delle Marche allo scopo di creare opportunità nel territorio integrando tutte le offerte già esistenti.

