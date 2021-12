Il Natale si avvicina, controlli intensificati dai Carabinieri

FABRIANO – Nel corso dei controlli disposti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in occasione della festa dell’Immacolata, sono stati effettuati i servizi sia in borghese che in divisa per le vie del centro.

In particolare nel pomeriggio di ieri hanno prestato servizio i carabinieri con uniforme speciale a piedi per le vie del centro storico. Con l’occasione è stata utilizzata anche la nuova auto Giulia che andrà a rinforzare l’organico dei mezzi in dotazione alla Compagnia.

Tra i risultati conseguiti va segnalato che un ventunenne, arrivato dalla vicina Umbria, è stato fermato all’ingresso della città, poco dopo essere uscito dallo svincolo della Statale 76 Fabriano Est. Il giovane è stato controllato dai militari del Nucleo Radiomobile nelle ore notturne con l’etilometro. L’alcoltest ha dato un valore tra 0,8 grammi su litro e 1. Patente ritirata, sanzione amministrativa e auto affidata ad una persona di fiducia.

A Sassoferrato, sempre nelle ore notturne, un 31enne del posto è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. È stato fermato in centro per un controllo, aveva una sigaretta artigianale contenente tabacco misto ad hashish.

