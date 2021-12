Il Covid torna a far paura nelle Marche: record di contagi (753) ed altre 6 vittime

Da lunedì la nostra regione tornerà in zona gialla. Lo ha anticipato il Ministero della Salute in considerazione della situazione sempre più preoccupante

ANCONA – Il Covid torna a far paura anche nelle Marche. Ed il Ministero della Salute ha deciso – in anticipo, considerata la situazione – il passaggio in zona gialla. Provvedimento che entrerà in vigopre da lunedì mattina.

Tutto questo dopo che oggi il Servizio Sanità della Regione ha reso noto che sono state registrate altre sei vittime. Due donne e quattro uomini.

Le due donne sono di Tolentino (83 anni) e Senigallia (89 anni), decedute rispettivamente negli ospedali di Macerata e Senigallia.

I quattro uomini erano, invece, tutti ricoverati all’ospedale di Pesaro: si tratta di un ottantasettenne di San Severino Marche, di un settantaseienne di Mondolfo, di un ottantaseienne di Fano e di un sessantatreenne di Terre Roveresche.

Con un bilancio complessivo di vittime, nella nostra regione, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, giunto a 3.185.

E come se tutto ciò non bastasse oggi si registra anche un nuovo record di contagi: ben 753 con un’incidenza salita – su centomila abitanti – a 263,88.

Ben 233 nuovi positivi sono registrati nella provincia di Ancona, 201 in quella di Pesaro Urbino, 105 in quella di Fermo, 104 a Macerata e 77 ad Ascoli Piceno. Con 33 nuovi contagiati residenti fuori regione.

QUI SOTTO la situazione odierna:

