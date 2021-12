E’ San Ginesio il Miglior Villaggio Turistico italiano / Video

MADRID – San Ginesio è il Miglior Villaggio Turistico in Italia, “Best Tourism Villages”, dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).

Il riconoscimento c’è stato oggi, in occasione della 24^Assemblea Generale UNWTO a Madrid in cui lo straordinario Borgo marchigiano è stato scelto per rappresentare a livello mondiale i borghi rurali come esempio di perfetta sintesi tra sviluppo sostenibile e capacità della comunità locale di preservare l’ambiente, le sue bellezze naturalistiche, ma soprattutto la sua identità.

“Miglior villaggio turistico” è il riconoscimento che luoghi come San Ginesio sono esempi di destinazione per il turismo rurale, in possesso di beni culturali e naturali che preservano e promuovono valori, prodotti e stile di vita rurali e insieme comunitari. “Oggi – ha detto il sindaco Giuliano Ciabocco, subito dopo aver ricevuto il riconoscimento – coroniamo un percorso avviato da oltre 20 anni in cui non si è mai smesso di credere in un turismo quale motore di sviluppo e benessere! Non posso non ringraziare la Regione Marche e il presidente Francesco Acquaroli che hanno fatto il primo e fondamentale passo di candidarci al Ministero del Turismo a cui seguono i miei doverosi ringraziamenti al ministro Massimo Garavaglia e alla struttura dirigenziale che ci hanno affiancato e supportato in questo percorso che fino ad oggi è stato top secret.

“Il ringraziamento più bello e speciale lo dedico – conclude il sindaco di San Ginesio – alla comunità ginesina affinché questo traguardo sia un incoraggiamento affinché, nonostante le tante difficoltà, non smetta mai di credere nel luogo che ama!”

“E’ con particolare orgoglio – osserva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – che un piccolo comune italiano, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall’UNWTO quale miglior villaggio turistico.

“Una scelta – aggiunge il ministro – che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l’Italia sia tutta da scoprire”.

QUI SOTTO il video della premiazione:

