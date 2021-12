Dal Movimento 5 Stelle oltre 500mila euro alla Lega del Filo d’oro di Osimo

OSIMO – Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che contesta l’entità degli stipendi dei parlamentari e lo fa concretamente con la restituzione alla collettività di una parte degli stipendi dei propri portavoce sia regionali che nazionali.

“Il Movimento 5 Stelle – si legge in una nota – con le restituzioni degli stipendi ha costituito, nel tempo, un fondo per sostenere il microcredito alle aziende, ha contribuito alla costruzione di opere pubbliche in situazioni di urgenza e sostenuto progetti di edilizia scolastica sia per il superamento di barriere architettoniche che per progetti di conversione a basso impatto ecologico.

“Alle scuole di Osimo sono stati destinati, tramite i progetti Facciamo Eco-scuola, 40.000 euro totali di cui euro 20.000 all’Istituto Laeng Meucci ed altrettanti euro 20.000 all’Istituto Trillini.

“Quest’anno la scelta sull’impiego di una prima parte delle restituzioni accantonate è avvenuta mediante consultazione e votazione tra i propri iscritti che, regolarmente accreditati sulla piattaforma online del M5S, sono stati chiamati a scegliere fra sette possibili destinazioni.

“Ogni iscritto aveva la possibilità di esprimere due preferenze, così le restituzioni complessivamente stanziate (pari a 4milioni di euro) sono state suddivise tra i soggetti destinatari proporzionalmente al numero delle preferenze che sono state espresse.

“Tra le associazioni che si occupano del sociale la “nostra” Lega del Filo d’oro ha ricevuto 8696 preferenze pari al 13,93%, il che farà arrivare alle sue casse oltre 500.000 euro, sicuramente molto utili per il completamento della sede nazionale in Via Linguetta.

“Gli attivisti di Osimo sono orgogliosi che le restituzioni dei propri parlamentari vadano a sostegno di una importante associazione nata ad Osimo, che si occupa della riabilitazione delle persone sordocieche, confidando che continui a crescere ed aiutare sempre più persone altrimenti emarginate. Contestualmente sfidano i parlamentari delle altre forze politiche a fare altrettanto.

“Il Movimento 5 Stelle ad Osimo – conclude la nota – è sempre vicino ai bisogni dei propri cittadini e concretamente lo dimostra con le tante iniziative intraprese sia in consiglio comunale che fuori dall’aula consiliare”.

