Ciclista cade sul Monte Conero, soccorso e trasportato in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi – alle ore 12.30 – lungo un sentiero del Monte Conero per portare soccorso ad un ciclista che, a causa di una caduta, non riusciva più a tornare nella zona dove aveva parcheggiato la sua auto.

La squadra di Ancona, intervenuta con un mezzo 4×4, in collaborazione con i sanitari del 118 ed il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto il ragazzo e lo ha caricato sul mezzo per poi trasportarlo in un piazzale dove, ad attenderli, c’era l’eliambulanza del 118 che provvedeva a trasferirlo al Pronto Soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette.

