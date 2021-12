Anche i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno festeggiato la patrona Santa Barbara

ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno nella mattinata di oggi hanno festeggiato la patrona Santa Barbara.

Nella mattinata presso la sede dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno una breve e commovente celebrazione a ricordo del Vigili del fuoco defunti alla presenza del personale in servizio e in quiescenza, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in quiescenza, del Comandante Ing Verna e don Lino Arcangeli.

Poi tutto il personale si è diretto verso il Duomo di Ascoli Piceno , dove il Vescovo di Ascoli, mons. Gianpiero Palmieri ha celebrato la Santa messa. Una celebrazione molto sentita e partecipata dai presenti . Era presente il Vice Prefetto Tufariello, il Questore Cesareo, il comandante dei Carabinieri Tommaseo, il comandante della Guardia di Finanza Iadarola, il comandante della Guardia Costiera C.F. Marco Mancini, i rappresentanti del 35’ Battaglione Piceno, della camera di commercio di AP e dell’ordine degli Architetti di AP il comandante Polizia Stradale Iobbi, il comandante della Polizia Municipale di Ascoli Piceno Celani Patrizia ; erano presenti il sindaco di Ascoli Piceno Fioravanti, la Dott.ssa Cinzia Piccioni sostituto procuratore , il sindaco di San Benedetto del Tronto Spazzafumo.

Il comandante Ing Verna ha ringraziato i presenti della partecipazione e vicinanza ai vigili del fuoco; una vicinanza, una sinergia, quella tra rappresentanti dello stato, che ottimizza il servizio e il soccorso al cittadino. L’ing Verna ha ringraziato il personale operativo, amministrativo e tecnico per lo spirito costruttivo e partecipativo con cui quotidianamente lavora al fine di rendere un servizio e soccorso sempre più vicino alle persone, ai cittadini della provincia Picena.

Analoga celebrazione si è svolta nella chiesa di San Filippo Neri dove, i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e il personale in quiescenza hanno vissuto un momento di riflessione guidati dal parroco Don Gianni.

Erano presenti il vice comandante dei vigili del fuoco Ing Paoletti e il capo distaccamento di San Benedetto del Tronto capo reparto esperto Socionovo Maurizio.

