Ambulanza si scontra con un’auto, due feriti ad Ancona

ANCONA – Un’ambulanza della Croce Gialla è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in via Giordano Bruno.

Per cause in via di accertamento il mezzo di soccorso si è scontrato con un’auto mentre stava procedendo verso via Flaminia dove era stato richiesto, poco prima, un intervento per un codice rosso.

L’autoambulanza, dopo lo scontro con la vettura, è finita contro un albero.

Nell’incidente sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, un volontario della Croce Gialla ed una signora che si trovava alla guida di un’auto, ferma ad un incrocio, coinvolta indirettamente nell’incidente.

