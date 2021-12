Ad Ancona una fiera di prodotti fatti a mano dai migliori artigiani creativi delle Marche

ANCONA – Passione e creatività. Sono questi gli input che spingono gli artigiani di ultima generazione ad affrontare nuovi mercati e nuove sfide. In un’epoca, tra l’altro, profondamente segnata da cambiamenti, se non addirittura stravolgimenti.

Un approccio che si sposa del tutto con quello del GARAGE, entità completamente nuova e trasversale nel panorama cittadino anconetano, ma anche a livello regionale. Per questo la Raval Family che organizza e gestisce questo contenitore, ha trovato subito opportuno stringere collaborazioni con quelle realtà mosse dagli stessi principi.

Ed ecco qua la partnership con Magic Market, società che promuove in tutta Italia i mercatini dell’artigianato creativo.

Una decina di produttori allestiranno i loro banchi espositivi nell’area al primo piano del GARAGE: abbigliamento, bijoux creativi, gioielleria in rame e ottone realizzati con tecnica del taglio a traforo, macramè, decorazioni natalizie, oggetti di design, felpe, t-shirt con applicazioni di Swarowsky e molto altro ancora. Il comune denominatore di tutto è la creatività.

«Per questo appuntamento abbiamo voluto valorizzare le eccellenze locali del panorama creativo – spiega Marco Nettis di Magic Market – un modo per conoscere e valorizzare i gli artigiani del territorio e un’occasione particolare per poter regalare le manifatture realizzate in questa regione. Questo evento è solo il primo passo verso una collaborazione più strutturata con Raval Family che porterà il Magic Market al Garage anche nei prossimi mesi».

Come sempre non mancheranno i corner della ristorazione e del buon bere. Per il food ci pensa il truck di Let’s mEat. Mentre ai drink i ragazzi di Raval e O Acqua O Vino. E alla musica i vari dj che si alterneranno alla postazione roulotte da dove si diffondono le note delle selezioni in vinile e cd.

TICKET E PRENOTAZIONI

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero gratuito

Si consiglia la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per un accesso privilegiato

COVID POLICY

In ottemperanza alle norme igienico-sanitarie Covid-19:

È obbligatorio possedere il SUPER GREEN PASS per poter accedere all ’ evento

È obbligatorio indossare la mascherina all ’ interno dell ’ evento

È vietato l’ingresso alle persone con sintomi di malattie respiratorie acute

Sono sponsor del Raval Family Xmas Garage:

Ancona Box Self Storage | FORST | Bobeche Vintage Store | Dolce Impresa Edile | Confartigianato Imprese Ancona | Anconambiente | Recchioni | Ottica Mancini | CK Servizi | Alfredo Sgombera Tutto | Si con Te di Corso Carlo Alberto

Sono partner del Raval Family Xmas Garage:

Let’s mEat | Libenzi Pubblicità | Uniservice | VPR Impianti | Raffaele Primitivo Design | Uniservice | La Marca del Gusto | Cristina Cognini DMare | Micol Asja Mancini | Simone Santarelli | Zamusica | The Smoking Tiger | Gigolè | Movimento Turismo del Vino Marche | AN/CO | Strane Dizioni

