Abbatte con l’auto il guardrail e finisce in un fosso

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16, in via Giolitti, nel territorio comunale di Castelfidardo per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata. La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha provveduto a sistemare un tratto di guardrail che è stato divelto a seguito dell’impatto con l’autovettura e, successivamente, a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

