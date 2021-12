A Pozzuoli un altro riconoscimento per il giornalista marchigiano Daniele Bartocci

POZZUOLI – Successo di pubblico e di emozioni questa mattina alla Multicenter School di Pozzuoli, location d’eccezione del Premio Giornalismo Internazionale Campania Terra Felix. Una prestigiosa iniziativa fortemente voluta da Stampa Campania Giornalisti Flegrei, patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania e tutti i comuni dell’area Flegrea compreso Napoli.

Il Comitato Scientifico, insieme alla giuria tecnica, ha deciso di assegnare la 5^ edizione del Premio Giornalismo Campania Terra Felix al giornalista marchigiano Daniele Bartocci per la categoria Giornalismo web. Un premio internazionale che gratifica i migliori giornalisti che, con i loro servizi video-giornalistici e radiofonici e il loro brillante operato su carta stampata e web, sono riusciti a promuovere al meglio il turismo, la cultura, l’ambiente, la storia, il sociale, lo sport, con particolare riferimento ai Campi Flegrei.

Assegnati nell’occasione anche dei Premi Speciali ad alcune personalità che si sono distinte nell’ambito delle rispettive attività: tra questi il premio speciale sport è andato a Hugo Maradona. Per Daniele Bartocci si tratta di un altro importante riconoscimento, che va ad impreziosire la vetrina del giovane giornalista marchigiano, già vincitore qualche giorno fa all’Hotel Principe Savoia di Milano del Premio giornalista dell’anno Le Fonti Awards 2021 (Professionista dell’anno 2021 Sport & Food, in FOTO) e di altri premi comunicazione e giornalismo quali Myllennium Awards (riservato ai migliori millennials d’Italia), il premio miglior blogger sportivo (Blog dell’Anno 2020) e Premio Renato Cesarini come miglior giornalista giovane.

