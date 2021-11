Violenza sulle donne, anche nelle Marche dati allarmanti

A Porto San Giorgio il convegno organizzato dalla Commissione regionale pari opportunità con la collaborazione di Comune e Ordine degli Avvocati

PORTO SAN GIORGIO – Mettere a sistema tutte le realtà che intervengono contro la violenza sulle donne, attivare nuovi protocolli, rispettare la tempistica per le procedure cautelari, promuovere la cultura della legalità nelle scuole.

Una manciata di concetti chiave che ha fatto da filo conduttore per il convegno “Violenza di genere: analisi del fenomeno e approccio integrato per un contrasto effettivo”, ospitato presso il Teatro comunale di Porto San Giorgio e organizzato dalla Commissione regionale pari opportunità con la collaborazione di Comune della cittadina rivierasca e Ordine degli avvocati di Fermo. Concetti, si diceva, che partono anche da dati sempre più allarmanti, sia sul piano nazionale che su quello locale, a cui la pandemia e il lockdown hanno fornito un ulteriore impulso.

“La nostra – ha sottolineato la Presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Lina Vitturini – è una battaglia quotidiana. Chiediamo giustizia e tutela per le donne e lo facciamo con impegno e determinazione, attivando progetti ed iniziative sui territori dove tutte le nostre commissarie sono impegnate, partecipando attivamente in diversi organismi e garantendo il loro supporto professionale a diversi livelli”.

Un impegno comune ribadito negli interventi iniziali del sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, e dell’assessore Elisabetta Baldassarri; del Prefetto di Fermo, Vincenza Filippi; del Procuratore Raffaele Iannella; del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Stefano Chiodini; della Presidente Cpo dello stesso Ordine, Donatella Sciarresi; del consigliere regionale Carlo Ciccioli, che ha partecipato in rappresentanza della Regione Marche.

Diverse le problematiche poste in primo piano nella seconda parte del convegno. Approfondimenti su supporto psicologico e legale alle vittime di violenza; sostegno, accoglienza e presa in carico; accesso al pronto soccorso e codice rosa; progetto “Eva” della Polizia di Stato, protocollo che codifica in “best pratice” le linee guida per gli interventi da effettuare. Più in generale, affrontati i temi delle forme di contrasto alla violenza di genere e delle misure di prevenzione. Dibattito moderato dalla giornalista Angelica Malvatani.

A completare l’appuntamento, alcuni brani musicali di opere dove emerge chiaramente la violenza contro le donne. Performance dei soprano Anastasiia Petrova e Stefania Donzelli, del mezzosoprano Aleksandra Meteleva. Accompagnamento del Maestro Vincenzo De Blasis. (A.Is.)

