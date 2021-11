Un Suv si schianta contro un albero: un morto e tre feriti, due dei quali gravi

APIRO – Un’altra tragedia si è verificata lungo le strade della nostra regione. Oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, il conducente di un Suv, per cause in via di accertamento, anche se, molto probabilmente a causa della fitta nebbia, ha perso il contro dell’auto che è finita fuori dalla sede stradale, schiantandosi contro un albero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118.

I feriti – due uomini e due donne – subito soccorsi sono stati caricati sulle ambulanze per essere traferiti in ospedale. Purtroppo, per uno dei quattro, nonostante il prodigarsi del personale sanitario, nulla è stato possibile fare per salvarlo ed è deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Stando a quanto si è appreso due degli altri tre feriti, versano in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato lungo la Strada provinciale Apirese, in località San Lorenzo, nel comune di Apiro.

La squadra di Tolentino dei Vigili del fuoco e quella del distaccamento di Apiro, appena giunte sul posto, hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre le quattro persone rimaste incastrate all’interno dell’auto.

Subito dopo i Vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza tutta l’area in cui si è verificato il tragico incidente. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti anche i carabinieri.

