Un albero finisce su un’auto in transito, la conducente portata in ospedale

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, a Osimo, in via Chiaravallese, dove un albero, caduto sulla sede stradale, a causa delle intense piogge di questi giorni, è finito sopra un’auto in transito.

La conducente del mezzo è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette dai sanitari del 118. La squadra di Osimo intervenuta ha poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it