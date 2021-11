“Tradizioni in Tavola”, nuova tappa della kermesse del gusto marchigiano

PETRIANO – Il prossimo 12 novembre (venerdì) dalle ore 20, nuova tappa del viaggio attraverso i sapori della bontà marchigiana sulle rotte del vino. Un’iniziativa che racconta e svela i segreti delle prelibatezze della nostra terra provincia per provincia.

E sono dieci. Dieci come il numero della perfezione per Pitagora, dieci come la cifra della felicità dei sensi per la sapienza orientale. Tocca la decima tappa la più originale kermesse enogastronomica del sapore regionale. Venerdì 12 novembre, al ristorante La Capinera di Petriano (Pesaro Urbino) sarà di scena una succulenta cena-degustazione, un itinerario per scovare aroma e profumo dall’opera di sapienti viticoltori, un percorso guidato dalla suadente narrazione di Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio che guiderà gli ospiti in un intenso viaggio nel sapore.

Protagoniste della serata l’azienda agricola biologica della quale sarà possibile apprezzare il “Metodo Classico” Spumante Metodo Classico Brut 2018 e il Passum” Marche Rosso Passito IGT 2015, la pregiata e storica cantina che delizierà i presenti grazie al suo “Vigneto di Tobia” Verdicchio Dei Castelli Di Jesi doc Classico Superiore 2018, la , provvidenziale inventrice del “Chaos” Marche Rosso IGT 2018 .

Il costo previsto a partecipante è di 25 euro. Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità. L’organizzazione degli eventi è di Investments & Service.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it