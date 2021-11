Peschereccio contro gli scogli, allarme nella notte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore della giornata – alle 3.30 – per un peschereccio della marineria di San Benedetto del Tronto che ha impattato contro gli scogli del pennello alla foce del fiume Albula ed ha imbarcato acqua da una falla sullo scafo.

Scattato l’allarme si è subito si è attivato il coordinamento dei soccorsi della Capitaneria di porto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad aspirare l’acqua entrata all’interno dello scafo danneggiato così da mantenere in galleggiamento il peschereccio, che poi è rientrato in porto.

Non ci sono stati danni al personale marittimo a bordo.

