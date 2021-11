Perde il controllo dell’auto, urta una vettura in sosta e si ribalta al centro della strada

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 18.10, in via Raffaello Sanzio, ad Ancona, per un incidente stradale.

Il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo ed e andato ad urtare contro un’altra auto che si trovava in sosta lungo la via, ribaltandosi sulla carreggiata.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte, ha collaborato inizialmente con i sanitari del 118 per estrarre il conducente dall’auto, al quale sono state apportate le prime cure, e successivamente ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it