Nuovo schianto sull’A14, un ferito trasportato all’ospedale di Torrette

LORETO – Ancora un incidente nel tratto autostradale marchigiano. E l’A14, anche questa mattina, è rimasta per quasi un’ora chiusa al traffico.

Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della Polizia autostradale, questa mattina, alle 6.30, sono entrati in collisione un autocarro e due auto.

Sul posto, poco dopo l’ingresso autostradale di Loreto, in direzione Civitanova Marche, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco. La squadra di Osimo, presente con un’autobotte, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una persona da uno dei mezzi incidentati. L’uomo è stato successivamente trasportato con un’ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L’autostrada e rimasta chiusa per quasi un’ora per consentire i soccorsi, gli accertamenti tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.

