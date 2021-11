La Cucine Lube espugna Vibo in 3 set, sesta vittoria consecutiva

VIBO VALENTIA – Impresa in Calabria per la Cucine Lube Civitanova nella 7a giornata di andata della SuperLega Credem Banca. I biancorossi hanno espugnato il PalaMaiata piegando in tre set (17-25, 19-25, 16-25) i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel match delle 15.30. Un risultato importante per esorcizzare i fantasmi della passata stagione (2 sconfitte in campionato con gli uomini di Baldovin nel 2020/21) e che consente ai campioni d’Italia di salire a 22 punti, al comando della classifica, in attesa degli altri incontri del turno.

Focus del match sulle manovre sempre pericolose di Luciano De Cecco (MVP del match), capace di mandare in doppia cifra Gabi Garcia (11 punti con il 44%), Robertlandy Simon (11 con 1 ace e 2 muri) e Ricardo Lucarelli (13 punti con il 50%, 3 muri e 3 ace), top scorer del match insieme al rivale Douglas Correia (13 con il 43%). Sestetto marchigiano performante al servizio (4 ace a 2), più preciso in attacco (53% di positività), solidissimo nel muro-difesa, con 11 block vincenti contro i 4 della Callipo, e affidabile in ricezione. Importanti i cambi di marcia nei momenti più combattuti dei primi due set.

Buon approccio di gara dei biancorossi (17-25), in controllo con una ricezione puntuale (69% col 62% di perfette) e tutti nel vivo del gioco con attacchi ben congegnati (48% di efficacia contro il 33% dei calabresi). Buona l’intensità al servizio (2 ace a 1) e nella correlazione muro-difesa. Più fallosi i rivali (9 errori a 4), ma combattivi fino allo strappo ospite del 14-16. Nel secondo set (19-25), caratterizzato in avvio dall’infortunio alla caviglia di Nishida, poi sostituito da Bisi, e da un lungo punto a punto con Civitanova che si affida a Lucarelli e Simon, una volta sotto 15-14 la Lube sposta l’inerzia del parziale. Decisivi tre punti consecutivi (15-17) con il muro in evidenza (5 a 1 i vincenti), gli attacchi a segno (48% contro il 32%) e 1 ace pulito. Senza storia il terzo parziale, aperto dal servizio pungente di Lucarelli (2-11) e dominato fino al muro conclusivo (16-25).

La Cucine Lube tornerà in campo mercoledì 24 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova (ore 20.30 con Volleyball TV e Radio Arancia) per la sfida dell’8ª giornata di andata contro la Consar RCM Ravenna.

La partita

Chicco Blengini schiera De Cecco al palleggio per l’opposto portoricano Garcia Fernandez, al centro Anzani e Simon, laterali Lucarelli e Kovar, libero Balaso. Sul fronte avversario Valerio Baldovin risponde con la diagonale Saitta-Nishida, al centro Flavio Gualberto e Gargiulo, in banda Basic e Douglas, libero Rizzo.

I biancorossi controllano il gioco dall’inizio e vanno sul +5 dopo l’ace di Simon (2-7). I padroni di casa cercano di rientrare e forzano in battuta rosicchiando punti (10-13), ma il muro della Lube lavora bene e le manovre di De Cecco sono rapidissime, come il primo tempo chiuso da Anzani (12-16). Vibo si rifà sotto grazie al servizio di Flavio Gualberto (14-16). Anche la risposta della Lube arriva dai nove metri con un grande Lucarelli (15-19). Finale in discesa per i campioni d’Italia che, complici anche gli errori avversari, difendono bene e vanno sul +7 con Anzani per poi chiudere con Garcia Fernandez (17-25).

In avvio di secondo set si fa male Nishida ed entra Bisi. La Callipo, con Borges nello starting six al posto di Basic stringe i denti (8-7) per poi trovare il break grazie a Douglas e al muro di Bisi (9-11), ma i cucinieri restano attaccati ai rivali con Garcia (12-12). Sul 15-14 arriva la prima svolta grazie a un muro biancorosso, un errore vibonese e all’attacco vincente di Garcia (15-17). Vantaggio consolidato per un’altra leggerezza della Callipo e dopo il muro di Lucarelli (16-20), che quando i palloni si fanno pesanti lascia il segno. Un’ulteriore prova è il punto del +5 (17-22). Con Yant in campo nel finale Civitanova non molla nulla e vince sull’attacco out di Bisi (19-25).

Nel terzo set accelerata pazzesca dei campioni d’Italia, che come era accaduto nella trasferta a Monza fanno danni a ripetizione con il servizio di Lucarelli per il +9 (2-11). La Callipo, con Bisi e Candellaro dentro dall’inizio, le prova tutte, ma il muro di Civitanova legge bene le manovre e mostra un grande timing (5-14). Gli uomini di Chicco Blengini sono ormai padroni della scena i tutti i fondamentali (8-19). La formazione di Baldovin ha il merito di lottare e regalare qualche fiammata ai propri supporter, ma il muro di Civitanova, a tratti invalicabile, chiude i conti (16-25).

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Nishida 5, Condorelli (L) ne, U Gargiulo 1, Mauricio Borges 4, Bisi 2, Saitta 2, Candellaro 1, Basic 3, Rizzo L, Flavio Gualberto 6, Douglas 13, Partenio, U Nicotra. All. Baldovin

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 11, Kovar 5, Sottile, Marchisio, Juantorena ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Lucarelli 13, Diamantini 1, Simon 11, De Cecco 1, Anzani 7, Yant 1. All. Blengini

Arbitri: Simbari (MI) e Cappello (SR)

Parziali: 17-25 (26’), 19-25 (29’), 16-25 (28’). Totale: 1h 23’.

Vibo: 11 battute sbagliate, 2 ace, 4 muri vincenti, 35 % in attacco, 44% in ricezione (26 % perfette). Civitanova: 12 battute sbagliate, 4 ace, 11 muri, 53% in attacco, 58% in ricezione (33% perfette).

Le dichiarazioni dei biancorossi dopo il successo

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Una vittoria che ci rende molto contenti, un’altra dimostrazione di resistenza da parte della squadra, su un campo complicato, perché Vibo è una formazione allestita a mio giudizio con grandi individualità, che magari in questa fase stanno facendo fatica a trovare il loro migliore livello di gioco, ma che sono comunque in grado di crearti dei problemi in qualsiasi momento, qualora la partita non venga approcciata correttamente. Da questo punto di vista, la Cucine Lube ha messo in vetrina anche una grande maturità, innanzitutto proprio nell’approcciare bene la gara, poi nel secondo set nel riuscire a resistere quando l’avversario si era portato in vantaggio, dopo l’inserimento di Borges. Una vittoria importante per il morale e per la classifica”.

ROBERTLANDY SIMON: “La prestazione personale non mi interessa, quello che conta è sempre ed esclusivamente il risultato di squadra, quindi la vittoria, ancor più quando arriva, come nel nostro caso, a dispetto della situazione resa complicata dai problemi fisici di alcuni giocatori della rosa. Stiamo imboccando la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla, facendo progressi costanti dal punto di vista del ritmo. Ora mirino puntato sulle due prossime gare di campionato, poi sarà fondamentale esordire bene in Champions League, prima di partire per il Mondiale per Club”.

RICARDO LUCARELLI: “Era una partita molto importante e personalmente l’ho iniziata un po’ con il freno a mano tirato, poi però abbiamo sistemato la palla con Lucio e tutto è andato per il meglio. Anche la battuta è andata molto bene. Siamo molto contenti per questa vittoria, per me era anche una partita particolare perché dall’altra parte della rete c’erano alcuni miei connazionali con i quali condivido una grande amicizia. Adesso pensiamo alla sfida di mercoledì con Ravenna”.

LUCIANO DE CECCO: “Siamo contenti, abbiamo giocato bene di squadra riuscendo a esprimere in campo ciò che proviamo in allenamento. Stiamo trovando continuità sia dal punto di vista dei risultati che da quello delle prestazioni con cui maturano, e questo ci regala naturalmente consapevolezze e anche una buona dose di fiducia. Bravi tutti, compresi i più giovani a partire da Gabi Garcia, che sta facendo molto bene il suo, sta crescendo e maturando in maniera importante insieme a noi. Ora testa all’impegno di mercoledì con Ravenna”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it