Inter, scudetto bis: ecco cosa migliorare

Tanti rimpianti per l’Inter ma anche la consapevolezza di poter puntare allo scudetto bis, nonostante i sette punti di ritardo dalla coppia di testa. È quanto emerge dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà però lavorare su alcuni aspetti, per migliorare la squadra e renderla più competitiva nella lotta tricolore. D’altronde i nerazzurri, pur indietro in classifica rispetto a Napoli e Milan, sono considerati tutt’altro che fuori causa. Basta infatti consultare le quote scudetto secondo i migliori siti scommesse, per scoprire che il distacco dalle due formazioni di testa è alquanto risicato. Nel dettaglio, i principali bookmakers attualmente considerano il Napoli favorito a 2.50, il Milan subito dietro a 2.75 e l’Inter terzo incomodo a 3.50. Più staccata troviamo l’Atalanta a quota 12.00, definita dagli esperti come la principale outsider del terzetto di testa.

Il primo elemento che emerge dall’ultima sfida di campionato dell’Inter, è non saper gestire il vantaggio negli scontri diretti. I nerazzurri contro Milan, Atalanta e Juventus si sono fatti rimontare e non hanno saputo chiudere l’incontro al momento giusto. Un fattore non di poco conto, a cui Inzaghi e i giocatori dovranno porre rimedio in fretta, poiché dopo la sosta per le nazionali farà visita a San Siro il Napoli capolista. Il tecnico ex Lazio ha una buona ragione però per essere contento dopo il pari nel derby: la ritrovata verve di Hakan Calhanoglu. L’ex milanista è stato tra i migliori in campo, si è procurato un rigore e lo ha trasformato. In vista del prossimo difficile impegno contro i partenopei, è certamente di buon auspicio.

Da rivedere invece qualcosa in attacco, un reparto che alterna prove promettenti ad altre più anonime. Lautaro non soltanto ha sbagliato il rigore ma l’argentino da settimane non segna, esattamente dallo scorso 25 settembre. Ieri è stato troppo precipitoso sotto porta, impreciso e alla fine ha offerto una prestazione opaca. Edin Dzeko, finora uno dei migliori per rendimento, ogni tanto si prende delle pause, anche vista l’età non più da ragazzino. Spetta però a Inzaghi capire il momento giusto nel concedere un po’ di riposo alla coppia titolare, inserendo nella mischia Correa e Sanchez. Anche lo scorso anno con Conte, i giocatori in panchina hanno avuto un ruolo decisivo verso il tricolore.

Le prossime due sfide potranno dire molto di più sulla stagione dell’Inter. In campionato al Mezza contro il Napoli il 21 novembre, poi qualche giorno dopo la sfida con lo Shakhtar che potrebbe significare tornare agli ottavi di Champions League dopo 10 anni. C’è senz’altro da migliorare ma la strada intrapresa dai nerazzurri sembra essere quella giusta.

