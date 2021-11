In un negozio tre dipendenti senza mascherina, sanzionati dai carabinieri

FABRIANO – I carabinieri del Norm di Fabriano, nei giorni scorsi, sono intervenuti in un’attività commerciale della città. Nel negozio, che vende articoli per la casa, sono stati sorpresi tre dipendenti al lavoro senza indossare la mascherina come da normativa per evitare la diffusione ed il contagio da Covid-19.

Per i tre dipendenti, un 20enne, una 22enne ed una 45enne, tutti nati all’estero, residenti fuori regione e domiciliari a Fabriano, è stata elevata una contravvenzione da 400 euro ciascuno.

Il controllo è avvenuto alle 10,30 del mattino, quando all’interno c’erano anche diversi clienti. Una volta che i militari hanno appurato, con accertamento diretto, che i tre non indossavano la mascherina è scattata la sanzione amministrativa.

I controlli, per la corretta applicazione della normativa Covid-19, proseguiranno in tutte le città che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano.

