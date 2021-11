Il Gruppo Conad è entrato in Confcommercio

Accordo quadro, siglato a Roma, tra organizzazione e Consorzio delle cooperative. Massimiliano Polacco: “Rappresentanza più ampia, unità di intenti e strategie condivise”

ANCONA – Accordo storico in seno a Confcommercio siglato ieri a Roma con la firma di un documento quadro che sancisce l’ingresso del Gruppo Conad all’interno dell’organizzazione.

I protocolli d’intesa sono stati firmati dal presidente Confcommercio Carlo Sangalli, dal presidente di ANCD Maurizio Pelliconi e dall’Amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese (che ha assunto la carica di vicepresidente di Confcommercio con delega alla fiscalità e alla finanza d’impresa), nell’ambito di un accordo quadro tra l’Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (struttura politico-sindacale aderente a Legacoop a cui sono associate le cooperative territoriali e il Consorzio Nazionale Conad) e la Confederazione.

Si tratta di un’importante intesa accolta con grande soddisfazione dai vertici di Confcommercio e dal Direttore Generale Confcommercio Marche prof. Massimiliano Polacco che sottolinea il valore dell’accordo: “L’entrata del Sistema Conad in Confcommercio, avrà ricadute positive a livello nazionale ma anche nel nostro territorio ed è la testimonianza della necessità di intraprendere scelte e strategie comuni. Con questo ingresso nell’Organizzazione si amplia la nostra rappresentanza e crescono le nostre potenzialità: grazie infatti al contributo di una realtà leader della grande distribuzione potremo sviluppare ulteriori politiche associative e sindacali sul territorio”.

Molto soddisfatti dell’accordo anche i vertici di Conad che hanno dato un senso chiaro all’ingresso in Confcommercio spiegando che questo passaggio è una netta prosecuzione del progressivo processo di semplificazione del sistema di rappresentanza nel settore. I vertici auspicano inoltre che altri soggetti possano seguire la scelta fatta da Conad rafforzando la rappresentanza della comunità di imprenditori e di lavoratori che serve il Paese e contribuisce alla ripresa dell’economia generando valore aggiunto e occupazione. L’ingresso del Sistema Conad in Confcommercio porterà la presenza di delegati dei soci Conad nelle organizzazioni territoriali dell’associazione di categoria.

Conad porta in Confcommercio il proprio modello di business, fatto di 3.305 punti di vendita (nelle Marche oltre 120 punti vendita), 65.772 dipendenti, 2.390 soci imprenditori associati in cooperativa che condividono un insieme di principi e valori, tra cui la centralità della persona e delle sue capacità, servendo ogni giorno le comunità di grandi e piccole dimensioni in cui operano e vivono.

