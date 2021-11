I can, vola la raccolta fondi dell’Uici di Pesaro e Urbino che sostiene percorsi di autonomia

PESARO – Diversi percorsi già avviati e tanti altri progetti in cantiere pronti a conquistare quell’autonomia che rappresenta il principale obiettivo di ogni persona con disabilità.

Sbarca sul nazionale e raccoglie adesioni sempre più numerose la raccolta fondi ‘I can’ lanciata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) di Pesaro e Urbino per offrire a chi non vede l’occasione di utilizzare al meglio il proprio tempo e le proprie abilità. “Un aiuto ancora più efficace in questo periodo di ripartenza – sottolinea la presidente della sezione territoriale, Maria Mencarini – dopo tutte le limitazioni arrivate con la pandemia”.

Laboratori, lezioni ma anche incontri, confronti e suggerimenti per la gestione del quotidiano nei percorsi di autonomia promossi con un taglio pratico grazie alla presenza di esperti capaci di elaborare strategie vincenti per gestire con efficacia i sensi alternativi alla vista.

Tra i testimonial della raccolta, il campione italiano di Tiro con l’arco Giordano Cardellini: è lui, nella foto di copertina, che abbraccia il cielo mentre vola agganciato a un paracadute. E’ sempre lui, insieme agli altri soci della sezione territoriale, che ci insegna quanto sia importante darsi dei confini per poi imparare a superarli.

Oltre alla raccolta online disponibile su https://www.retedeldono.it/it/progetti/uici/i-can-autonomia-senza-confini, si può aderire al progetto attraverso i banchetti promossi in occasione delle prossime festività e dei fine settimana di dicembre. Ecco il calendario e i siti in cui saremo presenti:

Postazioni fisse: “Studio Karma” di Alessandro Spadi presso BigGim e tabaccheria notturna sulla statale, a Pesaro.

Banchetti: mercatini di Cagli il 4, 5 e 6 dicembre su iniziativa di @nonnaglo che realizza oggetti di artigianato la cui vendita sarà devoluta alla campagna Ican. Parrocchia di Loreto e Villa San Martino domenica 12 in occasione delle celebrazioni per Santa Lucia. Mercatini in Piazza Redi a Pesaro l’11, 12, 13, 18 e 19 dicembre. Quartiere Pantano l’11 e il 18 dicembre con la vendita della cioccolata solidale.

“Nel 2017 – spiega Maria Mencarini – abbiamo creato un protocollo d’intesa con il centro per l’impiego con un solo grande obiettivo: facilitare l’inserimento delle persone con disabilità visiva. Il primo centralinista dalle graduatorie della Legge 113/85 è stato avviato il primo aprile 2018. Da quel giorno altre dieci persone con disabilità visiva sono state avviate al lavoro. Lavoriamo per preparare la persona giusta al posto giusto: è questo il senso dei percorsi di autonomia che vogliamo sostenere con questa raccolta fondi”.

C’è tempo fino al 31 dicembre per sostenere il progetto.

